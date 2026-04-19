Hơn 100 người khuyết tật được khám, lượng giá nhu cầu phục hồi chức năng tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Tổ chức IC và Tổ chức CRS tổ chức khám, lượng giá nhu cầu phục hồi chức năng (PHCN) và chăm sóc tại nhà cho 107 người khuyết tật tại xã Hoài Ân.

Hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” giai đoạn 2023-2026 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức HI, nhằm mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại Gia Lai và Quảng Ngãi (thuộc phạm vi các tỉnh Bình Định và Kon Tum trước đây).

Đoàn y bác sĩ khám, lượng giá toàn diện và chỉ định các can thiệp về PHCN cho người khuyết tật tại trạm y tế xã Hoài Ân. Ảnh: Thảo Khuy

Việc khám, lượng giá được triển khai tại Trạm Y tế xã Hoài Ân (cơ sở 4) và tại nhà người khuyết tật, tạo điều kiện để các trường hợp khó khăn trong đi lại vẫn được tiếp cận dịch vụ.

Tham gia thực hiện có đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên PHCN đến từ Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN Quy Nhơn cùng các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện PHCN Hà Nội được mời hỗ trợ kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong quá trình đánh giá và chỉ định can thiệp.

Người khuyết tật tại xã Hoài Ân được thăm khám, tư vấn và đánh giá nhu cầu phục hồi chức năng. Ảnh: Thảo Khuy

Qua thăm khám, người khuyết tật được tư vấn và tiếp cận các dịch vụ PHCN phù hợp như: dụng cụ trợ giúp, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu…

Trên cơ sở đó, kế hoạch can thiệp được xây dựng riêng cho từng trường hợp, nhằm cải thiện khả năng sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.