Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh bánh mì gồm: Cô Bông, Ở Đâu và tiệm bánh mì Ngọc Hà dọc tuyến đường Ngô Mây. Các mẫu thực phẩm được giám sát gồm patê, thịt nguội, chả, đồ chua và các loại sốt thường sử dụng trong chế biến bánh mì.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh bánh mì. Ảnh: Phi Long



Mỗi cơ sở được lấy 5 mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh như Salmonella, E.coli và tụ cầu vàng - những tác nhân có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Theo kế hoạch, hoạt động giám sát được triển khai trong 7 ngày, với khoảng 20 mẫu thực phẩm được lấy mỗi ngày và tối đa 150 mẫu trong toàn đợt (tháng 6-2026).

﻿Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy mẫu kiểm nghiệm tại 1 cơ sở kinh doanh bánh mì trên đường Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Phi Long

Kết quả kiểm nghiệm sẽ là cơ sở để đánh giá nguy cơ ngộ độc thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh lấy mẫu, đoàn công tác còn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh trong chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Các mẫu sau khi thu thập sẽ được chuyển đến đơn vị kiểm nghiệm để phân tích, phục vụ công tác quản lý và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đợt giám sát được triển khai trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

Được biết, từ ngày 3 đến 5-6, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã tổ chức giám sát tại các cơ sở sản xuất chả lụa, patê, chả thủ và chả da heo trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.