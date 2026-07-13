Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi BHXH Việt Nam nhận được nhiều ý kiến về việc người có thẻ BHYT chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện.

Các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 1-1-2025, người mắc 62 bệnh, nhóm bệnh khi được chẩn đoán xác định tại cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu để điều trị mà không cần giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh (khám chữa bệnh trái tuyến). Những bệnh nhân này được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức quy định.

Danh mục này bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, bệnh cần điều trị chuyên sâu như một số loại ung thư, bệnh về máu, tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, ghép tạng...

Ngoài ra, phụ lục II kèm Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định rõ 161 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% quyền lợi trong phạm vi mức hưởng.

Ngành BHXH cũng chỉ đạo tăng cường rà soát việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và giảm tải cho bệnh viện.

Đồng thời, không được để người bệnh tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT; trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.