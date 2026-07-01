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Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 4 sản phẩm dầu gội chứa Clotrimazole

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc 4 sản phẩm dầu gội chứa Clotrimazole do không còn đáp ứng quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Clotrimazole là hoạt chất điều trị nấm phổ biến cho da và niêm mạc, được phép sử dụng trong ngành y dược. Tuy nhiên, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất đưa hoạt chất này vào danh mục chất cấm dùng trong mỹ phẩm tại kỳ họp thứ 43 diễn ra vào tháng 5-2026.

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2 loại dầu gội đầu bị thu hồi trên toàn quốc do chứa chất chống nấm. Ảnh: Internet

Với tư cách là thành viên Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, Việt Nam phải thực hiện thu hồi toàn bộ sản phẩm chứa hoạt chất này để đồng bộ tiêu chuẩn quản lý trong khu vực.

Theo đó, các sản phẩm bị thu hồi đợt này gồm: 2 dòng dầu gội Dermedic Capilarte Anti-dandruff shampoo do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ TTC-FRA phân phối.

2 sản phẩm còn lại là Dermedic Capilarte Anti-dandruff shampoo và Galenia Skin Care Sebotic Anti-dandruff Shampoo do Công ty CP Dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo quyết định, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm do người tiêu dùng và đại lý trả lại; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ các lô hàng bị thu hồi. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 20-7.

Song song với đó, Cục Quản lý Dược cũng hủy hiệu lực 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các mặt hàng này. Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người tiêu dùng dừng ngay việc sử dụng các sản phẩm dầu gội thuộc danh mục trên; đồng thời liên hệ trực tiếp với các đại lý, điểm bán hàng để nhận hướng dẫn đổi trả sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.

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