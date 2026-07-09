Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 26-6 với các triệu chứng như: sốt, mệt mỏi, đau đầu. Bệnh nhân tự mua thuốc về nhà uống 3 ngày không đỡ. Ngày 30-6, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Quân y 15 và được chuyển tuyến sang điều trị tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai).

Bệnh nhân được chẩn đoán vào viện: Đái tháo đường phụ thuộc Insulin (có nhiễm toan)/Rối loạn giảm chức năng ống thận/Rối loạn cân bằng nước điện giải và thăng bằng kiềm toan/Bệnh gan khác/Tăng đường huyết không đặc hiệu/Sốt không rõ nguyên nhân và khác/Rối loạn đông máu không đặc hiệu/Viêm tụy cấp/Tăng lipid máu.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh: Dương tính; chẩn đoán tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc: Toan Ceton/SXH Dengue/Đái tháo đường type 2.

Qua điều trị, bệnh tiến triển nặng. Gia đình đề nghị chuyển tuyến trên điều trị và bệnh nhân tử vong trên đường đi. Bệnh nhân được chuyển về nhà vào sáng ngày 6-7.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, xã Biển Hồ ghi nhận 36 ca mắc SXH. Ca bệnh ghi nhận tại 14/40 thôn, làng. Ở gần nhà bệnh nhân trong vòng 2 tuần qua có 2 ca mắc bệnh SXH. Giám sát tại gia đình bệnh nhân không có ai mắc bệnh với triệu chứng tương tự.

Nhân viên y tế tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại xã Biển Hồ. Ảnh: Như Nguyện

Trạm Y tế xã Biển Hồ đã triển khai 2 đợt vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh SXH. Hiện tại, Trạm đang tiếp tục tham mưu cho UBND xã Biển Hồ để triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy thường xuyên tại các thôn, làng đang có ổ dịch.

Ngoài ra, ngày 5-7, nhân viên y tế đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi. Kết quả vệ sinh môi trường đã xử lý 32 hộ gia đình, kiểm tra 103 dụng cụ chứa nước, phát hiện 12 dụng cụ có lăng quăng/bọ gậy và đã tiến hành lập úp, xử lý 100% (12/12) dụng cụ; đồng thời ghi nhận 6 hộ gia đình có lăng quăng/bọ gậy. Qua tiến hành điều tra véc tơ tại thôn Tiên Sơn 2, kết quả điều tra trên 15 hộ gia đình cho thấy mật độ muỗi đạt 1,47 con/nhà và chỉ số Breteau (BI) đạt 33,33. Các chỉ số véc tơ đều ở mức cao, vượt ngưỡng quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiến nghị UBND xã Biển Hồ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Trạm Y tế xã, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống SXH trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xử lý ổ dịch SXH trên địa bàn nhằm giảm thiểu số ca mắc và không để xảy ra ca tử vong trên địa bàn.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy hàng tuần tại khu vực có ổ dịch hoạt động và 2 lần/tháng vào những tháng cao điểm. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và huy động cộng đồng chung tay trong công tác phòng chống SXH.