Gia Lai: Giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Phú Túc và Uar

(GLO)- Trong 2 ngày (25 và 26-6), đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC Gia Lai) triển khai giám sát tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH), công tác phòng, chống và xử lý ổ dịch tại 2 xã Phú Túc và Uar. Đây là 2 địa phương trọng điểm về SXH gần đây.

Tại các điểm giám sát, đoàn đã làm việc trực tiếp với đại diện Trung tâm Y tế Krông Pa, lãnh đạo UBND và Trạm Y tế xã nhằm nắm bắt các hoạt động phòng, chống SXH tại địa phương, tình hình bệnh nhân SXH, công tác xử lý ổ dịch, diệt lăng quăng, phun hóa chất; phối hợp và hỗ trợ địa phương triển khai xử lý ổ dịch SXH…

Ngoài làm việc với địa phương, đoàn đã giám sát thực địa tại các gia đình có người mắc SXH và giám sát tại các ổ dịch mới xuất hiện.

Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai giám sát tình hình bệnh SXH, công tác phòng, chống và xử lý ổ dịch tại xã Phú Túc. Ảnh: Như Nguyện

Qua giám sát cho thấy công tác phòng, chống dịch tại các địa phương được triển khai đồng bộ với sự đồng thuận cao từ chính quyền và nhân dân. Các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng được tổ chức thường xuyên, góp phần giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Qua giám sát, đoàn kịp thời tuyên truyền đến các hộ và người dân trong cộng đồng chung tay phòng, chống SXH.

Để công tác phòng, chống SXH đạt hiệu quả, đoàn công tác đề nghị địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống SXH, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giám sát chặt chẽ ca bệnh, báo cáo số liệu hàng ngày; lấy và gửi mẫu huyết thanh về CDC Gia Lai kịp thời để phân lập vi-rút triển khai hoạt động xử lý ổ dịch; chú trọng công tác diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa; tăng cường truyền thông phòng, chống SXH tại các hộ gia đình, tại các trường học và trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; giám sát muỗi và lăng quăng định kỳ để có các biện pháp xử lý kịp thời, tránh để dịch bùng phát và lan rộng.

Ngoài làm việc với địa phương, đoàn triển khai giám sát tại các hộ gia đình có bệnh nhân SXH. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.012 ca mắc SXH, không có trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, ca mắc SXH sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Riêng trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 199 ca SXH, tăng 42 ca (tăng 26,7%) so với tuần trước.