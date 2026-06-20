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Gia Lai tăng cường giám sát sốt xuất huyết tại các địa phương trọng điểm

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Nhằm chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) gia tăng, Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác giám sát hoạt động phòng, chống SXH tại các địa phương trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế Gia Lai, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trong tuần qua (từ 10-6 đến 16-6) tiếp tục gia tăng. Trong đó, toàn tỉnh ghi nhận 157 ca mắc/0 tử vong, tăng 32 ca mắc so với tuần trước. Các xã, phường ghi nhận số mắc cao trong tuần: Phú Túc 9 ca, Bình An 8 ca, Ia Púch 8 ca, Diên Hồng 7 ca, Thống Nhất 6 ca,…

Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.813 ca mắc/0 tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 914 ca.

Nhằm chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh SXH gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức đoàn công tác triển khai giám sát tình hình bệnh SXH, công tác phòng, chống và xử lý ổ dịch tại các xã trọng điểm, ghi nhận nhiều ca mắc trong tuần qua.

Cụ thể, đơn vị vừa triển khai giám sát tại xã Bình An. Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND xã, Trạm Y tế xã Bình An, Trung tâm Y tế Tây Sơn về hoạt động phòng, chống SXH tại địa phương, tình hình bệnh nhân SXH, công tác xử lý ổ dịch, diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất; phối hợp và hỗ trợ địa phương triển khai xử lý ổ dịch SXH…

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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai giám sát tình hình bệnh SXH tại xã Ia Nan. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài làm việc với địa phương, đoàn đã giám sát thực địa tại gia đình có người mắc SXH và giám sát tại các ổ dịch mới xuất hiện.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai giám sát tình hình bệnh SXH tại các xã Ia Bòong, Ia Púch và xã Ia Nan.

Qua giám sát, đoàn kịp thời tuyên truyền đến các hộ gia đình và người dân trong cộng đồng chung tay phòng, chống SXH, đồng thời có các kiến nghị giúp địa phương nâng cao hiệu quả trong công tác này.

Theo Sở Y tế tỉnh, để công tác phòng, chống SXH hiệu quả, các địa phương cần tiếp tục triển khai hoạt động xử lý ổ dịch; chú trọng công tác diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa; tăng cường truyền thông phòng, chống SXH tại các hộ gia đình, tại các trường học và trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; giám sát muỗi và lăng quăng định kỳ để có các biện pháp xử lý kịp thời, tránh để dịch bùng phát và lan rộng.

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