Cựu chiến binh, thương binh Gia Lai phấn khởi đi tiêm vắc xin cúm miễn phí

(GLO)- Từ 27-7, đồng loạt 7 Trung tâm tiêm chủng VNVC tại Gia Lai triển khai tiêm vắc xin cúm miễn phí cho thương bệnh binh, người có công...Đây là kế hoạch của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC triển khai trên cả nước nhằm tri ân cống hiến của các cựu chiến binh, thương binh, người có công.

Cụ thể, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm tới những người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sĩ và cựu chiến binh từ 65 tuổi trở lên trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày 27-7 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 20-8-2026 tại gần 300 Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Các cựu chiến binh chờ đến lượt tiêm vắc xin cúm tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku, từ ngày 27 đến sáng 29-7, đơn vị đã tiêm vắc xin cúm miễn phí cho khoảng 70 cựu chiến binh, người có công trên địa bàn. Chương trình sẽ kéo dài đến 20-8-2026 hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu triển khai tiêm xong 10.000 liều vắc xin cúm mà hệ thống trao tặng.

Cựu chiến binh Lê Xuân Tuyên (69 tuổi, tổ 15, phường Pleiku) chia sẻ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương rất quan tâm, chăm lo cho các đối tượng gia đình có công, thương bệnh binh… Chúng tôi vô cùng cảm kích. Hôm nay, có chương trình tiêm vắc xin cúm miễn phí cho các cựu chiến binh, người có công, tôi đánh giá rất cao. Tôi mong muốn thời gian tới, ngành chức năng sẽ có thêm nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe ý nghĩa, thiết thực khác.

Đến tiêm vắc xin cúm miễn phí, cựu chiến binh Phạm Thế Thưởng (74 tuổi, tổ 7, phường Pleiku) cho biết: Tôi được Hội Cựu chiến binh thông báo và hôm nay đến tiêm chủng. Chương trình rất ý nghĩa, tuổi già chúng tôi chỉ mong có sức khỏe, các chương trình chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, thương binh, người có công nói riêng, người cao tuổi nói chung rất cần thiết.

Một cựu chiến binh tiêm vắc xin cúm miễn phí tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, lây lan nhanh, có thể lưu hành quanh năm. Mặc dù đa số người bệnh có thể tự hồi phục nhưng cúm vẫn có thể gây viêm phổi, tổn thương đa cơ quan, làm khởi phát hoặc khiến các bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn, COPD… diễn tiến nặng hơn.

Nhiều người cao tuổi mang di chứng chiến tranh hoặc đang sống chung với nhiều bệnh mạn tính, có nguy cơ cao mắc cúm và gặp các biến chứng nghiêm trọng nếu không được chăm sóc và tiêm chủng vaccine đầy đủ. Ngoài ra, người cao tuổi, người có bệnh nền và suy giảm miễn dịch là nhóm có nguy cơ cao mắc cúm, gặp biến chứng nặng, thời gian điều trị kéo dài và tăng gánh nặng chăm sóc. Vì vậy, tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện, biến chứng và tử vong.

“Trong nhiều năm qua, VNVC đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhiều tổ chức triển khai hàng loạt chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Hàng triệu liều vắc xin đã được VNVC trao tặng và tổ chức tiêm miễn phí cho lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhiều nhóm yếu thế, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn”- bác sĩ Chinh nhấn mạnh.