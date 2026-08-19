Gia Lai: Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh sốt xuất huyết

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đến điểm cầu Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản - Nhi, Trung tâm Y tế trực thuộc Sở và các bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn với sự tham gia của trên 400 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng viên trực tiếp tham gia khám, theo dõi điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tại Khoa Khám bệnh, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi…

Các bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai tham gia lớp tập huấn vào sáng 19-8. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh hướng dẫn chẩn đoán, thu dung, theo dõi, điều trị bệnh SXH ở người lớn và trẻ em theo Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 4-7-2023 của Bộ Y tế; hướng dẫn chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh SXH Dengue tại tuyến y tế cơ sở và hướng dẫn cụ thể các dấu hiệu cảnh báo, phân loại điều trị nội trú, ngoại trú và chuyển tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế, bệnh SXH hiện đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung nhiều tại khu vực phía Tây tỉnh. Mỗi tuần, tỉnh ghi nhận khoảng 400 ca mắc SXH. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong trường hợp nặng và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do SXH.

Hiện SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, việc chẩn đoán sớm, theo dõi, điều trị bệnh kịp thời sẽ giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.