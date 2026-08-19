Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai: Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đến điểm cầu Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản - Nhi, Trung tâm Y tế trực thuộc Sở và các bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn với sự tham gia của trên 400 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng viên trực tiếp tham gia khám, theo dõi điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tại Khoa Khám bệnh, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi…

1787104191187-8816289282257237880-8816289282257237880-94239acf5236ed4bd433c4efdeda82cb.jpg
Các bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai tham gia lớp tập huấn vào sáng 19-8. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh hướng dẫn chẩn đoán, thu dung, theo dõi, điều trị bệnh SXH ở người lớn và trẻ em theo Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 4-7-2023 của Bộ Y tế; hướng dẫn chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh SXH Dengue tại tuyến y tế cơ sở và hướng dẫn cụ thể các dấu hiệu cảnh báo, phân loại điều trị nội trú, ngoại trú và chuyển tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế, bệnh SXH hiện đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung nhiều tại khu vực phía Tây tỉnh. Mỗi tuần, tỉnh ghi nhận khoảng 400 ca mắc SXH. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong trường hợp nặng và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do SXH.

Hiện SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, việc chẩn đoán sớm, theo dõi, điều trị bệnh kịp thời sẽ giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết

Gia Lai triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến ngày 11-8, toàn tỉnh ghi nhận 4.550 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), 1 trường hợp tử vong do SXH tại xã Biển Hồ. Số ca mắc tăng gấp 3,1 lần, tăng 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức trung bình giai đoạn 2023-2025.

Có thể bạn quan tâm

Sốt xuất huyết 39-40 độ C chưa đáng sợ bằng lúc vừa hạ sốt: Cảnh báo từ các ca bệnh

Sốt xuất huyết 39-40 độ C chưa đáng sợ bằng lúc vừa hạ sốt: Cảnh báo từ các ca bệnh

Sức khỏe

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện với diễn biến khác nhau, trong đó có trường hợp tiểu cầu giảm sâu. Các bác sĩ cảnh báo, giai đoạn người bệnh giảm hoặc hết sốt từ ngày thứ 3 đến thứ 7 lại có thể là thời điểm bệnh chuyển nặng, nguy cơ xuất huyết, sốc.

Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em diễn ra trong tháng 8-2026

Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em trong tháng 8-2026

Sức khỏe

(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

Sức khỏe

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Tin tức

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

null