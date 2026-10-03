Người già, trẻ nhỏ cần lưu ý gì khi thời tiết đổi nhanh?

(GLO)- Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi nhanh khiến cơ thể phải liên tục thích nghi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp và khiến một số bệnh nền diễn biến nặng hơn, nhất là ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Những ngày giao mùa, nền nhiệt và độ ẩm thay đổi thất thường, có thời điểm chuyển nhanh từ nóng sang lạnh khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và phụ nữ mang thai là những nhóm cần đặc biệt lưu ý trong thời điểm giao mùa. Ảnh minh họa: AI

Theo các chuyên gia y tế, đây cũng là thời điểm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp gia tăng, trong khi những người có bệnh mạn tính có thể xuất hiện hoặc nặng lên các triệu chứng bệnh.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và phụ nữ mang thai là những nhóm cần đặc biệt lưu ý trong thời điểm giao mùa. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch và khả năng thích nghi chưa hoàn thiện nên dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Khi mắc bệnh, trẻ có thể diễn biến nặng và cần được theo dõi sát.

Ở người cao tuổi, nguy cơ đáng lưu ý hơn do nhiều người đồng thời mắc các bệnh nền như: tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hen suyễn, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc các bệnh về gan, thận. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết có thể khiến bệnh cũ tái phát hoặc diễn biến nặng hơn.

Tại các bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân đến khám và nhập viện tăng khoảng 15-20% trong thời điểm thời tiết chuyển lạnh. Người cao tuổi chủ yếu nhập viện do các bệnh nền mạn tính diễn tiến nặng, trong khi khoa Nhi tiếp nhận nhiều trường hợp viêm phổi, viêm phế quản phổi và hen phế quản; một số bệnh nhi phải thở oxy hoặc can thiệp chuyên sâu.

Thời tiết thay đổi nhanh cũng có thể tác động đến huyết áp và hệ tim mạch. Đặc biệt, người cao tuổi, người tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch cần chú ý các dấu hiệu bất thường như: đau ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu.

Với các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như: đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nhìn mờ, mất thăng bằng, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, cổ, tay và chân vào sáng sớm và ban đêm; tránh để cơ thể thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.

Chế độ ăn cần bảo đảm đủ dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe trong thời tiết giao mùa. Ảnh: Internet

Chế độ ăn cần bảo đảm đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Cùng với đó, cần duy trì vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, giữ nhà ở thông thoáng.

Tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo cũng là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa một số bệnh truyền nhiễm. Người đang mắc bệnh mạn tính cần tiếp tục theo dõi huyết áp, đường huyết và tuân thủ phác đồ điều trị.

Đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi, khi xuất hiện sốt cao, ho nhiều, khó thở hoặc các triệu chứng bất thường, gia đình không nên tự ý điều trị kéo dài tại nhà. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và xử trí kịp thời những trường hợp bệnh diễn biến nặng, hạn chế nguy cơ biến chứng.