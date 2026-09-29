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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khám sức khỏe miễn phí cho 520 trẻ em

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Từ ngày 28 đến 30-9, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026-2027 cho 520 trẻ em tại các điểm Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai).

Trẻ được khám là con em cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và người dân trên địa bàn. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe.

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Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khám cho trẻ em ở các điểm Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, các cháu được kiểm tra sức khỏe tổng quát, thể chất, dinh dưỡng, thị lực và răng miệng. Kết quả khám sẽ được cập nhật để theo dõi sức khỏe của từng trẻ trong năm học.

Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được thông báo cho gia đình để theo dõi hoặc đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi cần thiết. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, giúp việc chăm sóc trẻ được thực hiện kịp thời ngay từ đầu năm học.

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