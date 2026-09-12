Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Theo UBND tỉnh, các vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nguy cơ mất ATTP, nhất là đối với thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố vẫn ở mức cao. Trong khi đó, số lượng cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố trên địa bàn rất lớn nhưng tỷ lệ kiểm tra, giám sát còn thấp; nhiều cơ sở đã được thống kê, ký cam kết song chưa được kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên.

UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Phòng ngừa phải đi trước một bước; kiểm soát phải đi vào thực chất; vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và đủ sức răn đe; không để người dân phải trả giá cho những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm”.

Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát mô hình điểm Bánh mì an toàn Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý theo nguy cơ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mức độ nguy cơ để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp. Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn đông người và những cơ sở chưa được kiểm tra hoặc từng vi phạm sẽ được kiểm tra đột xuất.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu không lấy việc ký cam kết làm căn cứ thay thế cho công tác kiểm tra, giám sát thực tế; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Các loại thực phẩm có nguy cơ cao như pa-tê, thịt và sản phẩm từ thịt, chả, trứng, rau sống, nước đá, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn sẽ được tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm.

Khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm ATTP, các cơ quan chức năng phải khẩn trương truy xuất nguồn gốc, xác định cơ sở cung cấp, phạm vi phân phối để thu hồi, xử lý kịp thời, không để thực phẩm không an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không nể nang, không né tránh, không bỏ lọt vi phạm. Đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, cơ quan chức năng phải kiên quyết áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm hoặc các biện pháp cần thiết khác theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý, không để xử phạt hành chính thay thế trách nhiệm hình sự.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc gắn trách nhiệm quản lý với người đứng đầu địa phương. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý ATTP trên địa bàn. Địa phương nào để xảy ra vi phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, chậm kiểm tra hoặc xử lý không nghiêm sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng mất ATTP, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, giám sát toàn diện các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, tập trung tại các địa bàn có nhiều cơ sở, tỷ lệ kiểm tra thấp hoặc từng xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngành y tế còn được giao thiết lập cơ chế cảnh báo và xử lý nhanh khi phát hiện các trường hợp có triệu chứng tương tự sau khi sử dụng cùng một loại thực phẩm hoặc tại cùng một cơ sở kinh doanh. Việc điều tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ những ca bệnh đầu tiên, không chờ đến khi số người mắc tăng cao mới xử lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định nhằm nâng cao tính răn đe, cảnh báo cộng đồng và bảo đảm quyền được biết của người tiêu dùng.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để xảy ra sự cố ATTP, ngoài việc bị xử lý theo quy định, còn phải chủ động phối hợp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người bị ảnh hưởng và thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh nhấn mạnh việc xử phạt vi phạm hành chính không thay thế trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của người tiêu dùng.