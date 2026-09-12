Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Theo UBND tỉnh, các vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nguy cơ mất ATTP, nhất là đối với thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố vẫn ở mức cao. Trong khi đó, số lượng cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố trên địa bàn rất lớn nhưng tỷ lệ kiểm tra, giám sát còn thấp; nhiều cơ sở đã được thống kê, ký cam kết song chưa được kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên.

UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Phòng ngừa phải đi trước một bước; kiểm soát phải đi vào thực chất; vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và đủ sức răn đe; không để người dân phải trả giá cho những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm”.

gia-lai-mo-dot-cao-diem-kiem-soat-banh-mi-thuc-an-duong-pho-sau-hang-loat-vu-nghi-ngo-doc-thuc-pham-1776.jpg
Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát mô hình điểm Bánh mì an toàn Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý theo nguy cơ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mức độ nguy cơ để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp. Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn đông người và những cơ sở chưa được kiểm tra hoặc từng vi phạm sẽ được kiểm tra đột xuất.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu không lấy việc ký cam kết làm căn cứ thay thế cho công tác kiểm tra, giám sát thực tế; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Các loại thực phẩm có nguy cơ cao như pa-tê, thịt và sản phẩm từ thịt, chả, trứng, rau sống, nước đá, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn sẽ được tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm.

Khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm ATTP, các cơ quan chức năng phải khẩn trương truy xuất nguồn gốc, xác định cơ sở cung cấp, phạm vi phân phối để thu hồi, xử lý kịp thời, không để thực phẩm không an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không nể nang, không né tránh, không bỏ lọt vi phạm. Đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, cơ quan chức năng phải kiên quyết áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm hoặc các biện pháp cần thiết khác theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý, không để xử phạt hành chính thay thế trách nhiệm hình sự.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc gắn trách nhiệm quản lý với người đứng đầu địa phương. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý ATTP trên địa bàn. Địa phương nào để xảy ra vi phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, chậm kiểm tra hoặc xử lý không nghiêm sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng mất ATTP, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, giám sát toàn diện các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, tập trung tại các địa bàn có nhiều cơ sở, tỷ lệ kiểm tra thấp hoặc từng xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngành y tế còn được giao thiết lập cơ chế cảnh báo và xử lý nhanh khi phát hiện các trường hợp có triệu chứng tương tự sau khi sử dụng cùng một loại thực phẩm hoặc tại cùng một cơ sở kinh doanh. Việc điều tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ những ca bệnh đầu tiên, không chờ đến khi số người mắc tăng cao mới xử lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định nhằm nâng cao tính răn đe, cảnh báo cộng đồng và bảo đảm quyền được biết của người tiêu dùng.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để xảy ra sự cố ATTP, ngoài việc bị xử lý theo quy định, còn phải chủ động phối hợp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người bị ảnh hưởng và thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh nhấn mạnh việc xử phạt vi phạm hành chính không thay thế trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của người tiêu dùng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Thời sự

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

Thời sự

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Thời sự

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-9, tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất).

null