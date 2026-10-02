Gia Lai kết nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu với Đại học Charles Darwin

(GLO)- Sáng 2-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đại học Charles Darwin nhằm trao đổi nhiều nội dung về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Charles Darwin đã giới thiệu những thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là các lĩnh vực gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của miền Bắc Australia.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Đây là trường đại học công lập đa ngành, đồng thời triển khai giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; hoạt động nghiên cứu chú trọng tính ứng dụng, kết nối với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong đó, các lĩnh vực như nông nghiệp nhiệt đới, nuôi trồng thủy sản, an toàn sinh học, năng lượng, tài nguyên, môi trường và sức khỏe nhiệt đới là những hướng nghiên cứu được nhà trường quan tâm.

Trường hiện duy trì quan hệ hợp tác với hơn 100 tổ chức, cơ sở giáo dục, chính phủ và viện nghiên cứu trên thế giới, cùng mạng lưới trao đổi sinh viên tại hơn 30 quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao đổi tại buổi làm việc với Trường Đại học Charles Darwin (Australia). Ảnh: Ngọc Luận

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, trong chương trình công tác tại Australia, Gia Lai đặc biệt quan tâm đến giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh đánh giá cao hướng nghiên cứu của Đại học Charles Darwin gắn với những vấn đề thực tiễn của khu vực, nhất là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và an toàn sinh học.

Hiện Gia Lai có 2 trường đại học, 4 phân hiệu đại học và 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cùng với Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh còn có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Công viên Sáng tạo TMA và FPT Software Quy Nhơn - những đầu mối có thể tham gia kết nối đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Gia Lai mong muốn hợp tác với nhà trường để góp phần giải quyết những yêu cầu cụ thể về năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất, nước và năng lượng sạch; đồng thời tăng cơ hội học tập, nâng kỹ năng cho người lao động, kể cả tại vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Từ những điểm tương đồng về nhu cầu phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 nhóm nội dung mà hai bên tập trung trao đổi hợp tác. Trước hết là kết nối trực tiếp Trường Đại học Charles Darwin với Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở đào tạo phù hợp của tỉnh trong đào tạo giảng viên, tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng số, phương pháp giáo dục STEM, ứng dụng AI trong dạy và học.

Đồng thời, phối hợp tổ chức cho các trường đại học tại Gia Lai có thể cử giảng viên sang Trường Đại học Charles Darwin tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao kỹ năng giảng dạy, mở các lớp tiếng Anh cho giáo viên Gia Lai và dạy tiếng Việt cho sinh viên, giảng viên nhà trường.

Thứ hai, xây dựng nghiên cứu ứng dụng chung về nông nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi, thủy sản và an toàn sinh học. Thứ ba là trao đổi về các ngành năng lượng, môi trường và chuyển đổi số. Và cuối cùng là tăng liên kết giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn trên cơ sở buổi làm việc, Gia Lai và Trường Đại học Charles Darwin hướng tới xác định đầu mối chuyên môn, lựa chọn từ 2-3 nội dung có tính khả thi để tiếp tục trao đổi trong thời gian tới.

Trước mắt có thể bắt đầu bằng việc hỗ trợ các suất học bổng cho học sinh, sinh viên của tỉnh, kết nối chuyên gia, khảo sát nhu cầu, trao đổi trực tuyến, xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc đề cương nghiên cứu ứng dụng.

Giáo sư Fiona Coulson - Quyền Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Trường Đại học Charles Darwin phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Luận

Giáo sư Fiona Coulson - Quyền Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Trường Đại học Charles Darwin - cho biết, với nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, địa lý, đặc biệt đều là những địa phương ven biển, Gia Lai và Darwin có tiềm năng lớn để phối hợp nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, sinh viên trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đánh giá cao tinh thần hợp tác chủ động của tỉnh Gia Lai, Giáo sư Fiona Coulson đề xuất tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, sinh viên và nghiên cứu ứng dụng thường niên.

Trường Đại học Charles Darwin (Australia) trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Luận

Nhà trường cũng sẵn sàng chia sẻ các chương trình học bổng, hợp tác đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ với bằng cấp liên kết giữa Đại học Charles Darwin và các trường đại học quốc tế. Ngoài đào tạo đại học và sau đại học, trường còn có chương trình đào tạo nghề hệ 2 năm, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Trường Đại học Charles Darwin mong muốn tiếp tục trao đổi với Gia Lai để xác định những lĩnh vực phù hợp, kết nối các nhà nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; từ đó từng bước xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể và thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao quà cho Hội sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Charles Darwin và Hội sinh viên Việt Nam khu vực Bắc Úc. Ảnh: Ngọc Luận

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao quà cho đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Charles Darwin và Hội sinh viên Việt Nam khu vực Bắc Úc.