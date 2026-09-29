Gia Lai quyết tâm hoàn thành xử lý tài sản công dôi dư trong năm 2026

(GLO)- Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính về việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án mới của UBND tỉnh.

Ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.Sỹ

• Thưa ông, qua nhiều lần rà soát và xử lý, trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu cơ sở nhà, đất dôi dư, cần phải tiếp tục xử lý?

Tổng cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc tỉnh quản lý từ khi sáp nhập tỉnh là 1.613, trong đó có 557 cơ sở đã được sắp xếp, bố trí cho các đơn vị sử dụng làm trụ sở làm việc và 254 cơ sở bố trí cho các đơn vị sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao… Như vậy, số cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại cần phải xử lý là 1.056, bao gồm 1.000 cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 56 cơ sở trung ương chuyển giao lại cho tỉnh.

• Ngày 11-9-2026, UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 10/PA-UBND điều chỉnh, bổ sung Phương án số 5/PA-UBND ngày 28-5-2026 về việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Ông có thể thông tin về phương án này?

Điểm cốt lõi của phương án mới là thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, với tinh thần hành động quyết liệt nhằm biến tài sản dôi dư thành nguồn lực phát triển, tuyệt đối không để xuống cấp, hư hỏng, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, tỉnh đã phân loại và đang tiến hành xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất còn dôi dư theo từng nhóm giải pháp khác nhau. Cụ thể, tỉnh sẽ giao đất ở thông qua việc đấu giá đất ở đối với 644 cơ sở nhà, đất có diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư và các cơ sở được quy hoạch sang đất ở. Cùng với đó, tỉnh sẽ cho thuê thông qua việc đấu giá đất thương mại, dịch vụ, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đối với 69 cơ sở nhà, đất có diện tích tương đối lớn, được quy hoạch với các khu đất liền kề để thực hiện các dự án đầu tư và có lợi thế về vị trí trung tâm tại các xã, phường. Đồng thời, tiến hành cho thuê đối với 141 cơ sở nhà, đất ở trung tâm TP Pleiku (cũ) và trung tâm các huyện cũ. Đối với 202 cơ sở nhà, đất ở vùng sâu, vùng xa, miền núi không còn phù hợp để sử dụng làm trụ sở làm việc, không sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp… tỉnh thực hiện thanh lý tài sản trên đất và giao đất cho UBND cấp xã quản lý. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu chuyển đổi sang bố trí mục đích làm trụ sở làm việc hoặc làm cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao… thì ưu tiên giữ lại để tiếp tục bố trí, sử dụng.

Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định (cũ) đã được tỉnh bố trí cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý, sử dụng hiệu quả. Ảnh: T.Sỹ

• Vậy, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc cụ thể hóa các giải pháp nói trên như thế nào, thưa ông?

UBND tỉnh giao nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Theo đó, chậm nhất đến ngày 10-10-2026, các xã, phường phải hoàn thành giao đất, cho thuê đất đối với cơ sở nhà, đất nằm trong diện giao đất, cho thuê đất. Trường hợp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thuộc UBND tỉnh thì UBND cấp xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện. Thời hạn gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất đến ngày 15-10-2026. Đối với cơ sở nhà, đất cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm), UBND cấp xã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã quản lý, khai thác theo đúng quy định; đồng thời ban hành quyết định giao cơ sở nhà, đất cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà, đất cấp xã quản lý, khai thác. Thời hạn hoàn thành các phần việc nói trên chậm nhất đến ngày 10-11-2026. Ngoài ra, với những cơ sở nhà, đất thực hiện thanh lý tài sản trên đất và giao đất cho UBND cấp xã quản lý, địa phương phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 10-10-2026. Sau khi hoàn thành công việc này, cấp xã gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất vào ngày 15-10-2026 để sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc giao đất cho UBND cấp xã quản lý theo đúng quy định. Với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 10-11-2026 phải hoàn thành các thủ tục liên quan để cho thuê các cơ sở nhà, đất thuộc diện cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm) và đến ngày 10-12-2026 hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất ở, cho thuê đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm nhiệm việc hướng dẫn về quy hoạch sử dụng đất, thẩm quyền giao, cho thuê đất cùng các quy trình thủ tục liên quan. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh trong trường hợp cơ sở nhà, đất dôi dư xử lý theo hình thức giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Cùng với đó, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, đơn vị, địa phương đều có giấy chứng nhận, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31-10-2026. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng khi xử lý nhà, đất dôi dư. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thực hiện việc quản lý các cơ sở nhà, đất; tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

• Xin cảm ơn ông!