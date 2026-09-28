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Thời sự

Gia Lai: Phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 28-9, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan; quản trị viên trang thông tin điện tử các xã, phường; một số fanpage cộng đồng và KOL, KOC thuộc Câu lạc bộ Kiến tạo không gian số của tỉnh.

Đây là hoạt động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026).

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, quán triệt những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; Nghị định số 328/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn cách nhận diện, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu, độc trên không gian mạng; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa và hình ảnh về tỉnh Gia Lai trong tình hình mới.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Văn Lợi nhấn mạnh: Mạng xã hội mang lại những tiện ích to lớn, giúp kết nối thông tin nhanh, mở rộng không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị các cấp trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, không gian mạng cũng đang đặt ra những thách thức đa chiều, phức tạp như: làn sóng thông tin xấu, độc, giả mạo; tình trạng ứng xử thiếu văn hóa và nguy cơ mất an toàn thông tin.

Để góp phần xây dựng môi trường mạng xanh, sạch, lành mạnh và văn minh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; xem văn hóa số là cốt lõi của không gian mạng; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; chủ động "phủ xanh" thông tin tích cực; phát huy vai trò của lực lượng báo chí - truyền thông và thế hệ trẻ trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc.

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