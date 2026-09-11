Hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 11-9, tại phường Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai-DTA Gia Lai tổ chức Hội nghị KOL, quản trị viên năm 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số”.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: P.D

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cùng một số sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp; các chuyên gia cùng hơn 100 nhà sáng tạo nội dung, KOL, quản trị viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sau 1 năm triển khai mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”, các thành viên đã tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; lan tỏa thông tin về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị-xã hội và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026. Các nhà sáng tạo nội dung đã chuyển hóa thông tin thành những bài viết, hình ảnh, video gần gũi, sinh động, góp phần đưa thông tin chính xác đến với người dân một cách tự nhiên, dễ tiếp cận và thuyết phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.D

Theo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật để xác minh, xử lý theo quy định. Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến 2025” đã thu hút 517 bài viết, tiếp cận 224.016 lượt người xem. Ngoài ra, hơn 100 thông tin cầu cứu được chuyển đến lực lượng cứu nạn, cứu hộ; trên 43 triệu đồng được vận động hỗ trợ người dân.

Tại hội nghị, đại diện TikTok Việt Nam và chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia chia sẻ về xu hướng truyền thông, sáng tạo nội dung và trách nhiệm trong xây dựng môi trường số an toàn, tích cực. Các nhà sáng tạo nội dung cũng trao đổi kinh nghiệm về trách nhiệm kể đúng, kể hay, kể đẹp trên không gian mạng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cùng sự đồng hành của cộng đồng KOL, quản trị viên, nhà sáng tạo nội dung trong thời gian qua.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng KOL, quản trị viên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, gắn xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh với phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các KOL, quản trị viên, nhà sáng tạo nội dung, bằng uy tín, trách nhiệm và sức ảnh hưởng của mình lan tỏa thông tin tích cực, đưa tin chính xác trên tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Đồng thời, thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp giúp tỉnh chủ động ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, góp phần tạo dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, dễ hiểu; bố trí đầu mối phối hợp, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu, hình ảnh, thông điệp và sẵn sàng giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tăng cường tương tác với cộng đồng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngoài cùng, bên phải) và Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn (ngoài cùng, bên trái) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: P.D

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”.