Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 18-9, tại Công an tỉnh Gia Lai, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, chủ trì Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn Tây Nguyên. 

Hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP. Đồng Nai tham dự.

glo-an-ninh-noi-dia-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Ủy viên Đảng ủy công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhấn mạnh, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là địa bàn các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đất đai để triển khai các hoạt động chống phá. Thời gian qua, lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động này. Tuy nhiên, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có sự điều chỉnh, đòi hỏi phải thường xuyên đánh giá sát, đúng tình hình để chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, đại diện Công an các địa phương đã tập trung đánh giá thực trạng an ninh nội địa, nhận diện những yếu tố, nguy cơ có thể tác động đến tình hình; đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và đề xuất, kiến nghị các giải pháp với Cục An ninh nội địa và Bộ Công an trong thời gian tới.

glo-an-ninh-noi-dia-1.jpg
Hơn 200 đại biểu từ các tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của Công an các địa phương; đồng thời đề nghị Công an các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh nội địa trong công tác nắm, đánh giá tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết vụ việc từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha. Qua đó, chủ động giữ vững an ninh nội địa, không để tình hình an ninh trên địa bàn Tây Nguyên diễn biến phức tạp trong mọi tình huống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Điều chỉnh lịch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn về việc thay đổi lịch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian bắt đầu thi được điều chỉnh từ ngày 14 đến 25-9 sang từ ngày 21-9 đến 2-10.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó

Tin tức

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác, chiều 16-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã SRó nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Phường Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Từ những tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến hệ thống giao thông kết nối, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 đang dần được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

null