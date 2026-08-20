Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an xã biên giới Ia Nan

(GLO)- Ngày 19-8, Đoàn công tác của Cục An ninh nội địa, Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục An ninh nội địa và Công an tỉnh; đại diện đảng ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy, cán bộ Công an xã.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thúy Trinh

Trong 8 tháng đầu năm 2026, địa bàn xã biên giới Ia Nan có 5 Việt kiều, 28 lượt người Campuchia đến thăm thân. Công an xã đã thực hiện thủ tục đăng ký cư trú theo quy định. Đồng thời, Công an xã tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm. Ngoài ra đã khởi tố 2 vụ, 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 6 đối tượng trên địa bàn xã và 2 đối tượng ở địa bàn khác; phát hiện, xử lý hành chính 7 vụ, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, với tổng số tiền phạt 10,5 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã và cán bộ chiến sỹ Công an xã biên giới Ia Nan. Ảnh: Thúy Trinh

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ia Nan trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan; bám địa bàn, bám dân, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh biên giới.