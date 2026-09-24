Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Sáng 24-9, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nền nếp sinh hoạt, chế độ làm việc được duy trì nghiêm túc, đúng quy chế; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chú trọng triển khai công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng đảng viên; tích cực triển khai mô hình “Đảng bộ bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt” và công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc.

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến. Hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ.

Đồng chí Lê Bình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, các mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Qua đó đã góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác; chủ động triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là 3 chương trình lớn về đổi mới mô hình phát triển kinh tế, phát triển kinh tế biển và hạ tầng quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng tuyên truyền, quán triệt, theo dõi nắm bắt, thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cần nghiên cứu điều hòa, sắp xếp, luân chuyển biên chế hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.