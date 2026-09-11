Gia Lai: Thi hành xong hơn 12.700 việc trong 8 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Ngày 10-9, tại hội trường UBND phường Tam Quan, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, từ ngày 1-1 đến ngày 31-8-2026, tổng số việc phải thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh là 30.140 việc; trong đó, 22.200 việc có điều kiện thi hành, chiếm 73,92%. Các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 12.727 việc, đạt tỷ lệ 57,33% số việc có điều kiện thi hành, tăng 2.220 việc so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với kết quả thi hành án về tiền, tổng số phải thi hành hơn 11.070 tỷ đồng, trong đó hơn 6.005 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Qua 8 tháng, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong hơn 1.776 tỷ đồng, đạt 29,58% số tiền có điều kiện thi hành, tăng hơn 358 tỷ đồng (tương đương 25,26%) so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Trong 8 tháng, tổng số phải thi hành thuộc nhóm án này là 409 việc, với số tiền hơn 140,8 tỷ đồng. Trong 267 việc có điều kiện giải quyết, đã thi hành xong 116 việc; thu được hơn 12,45 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,45% về việc và 18,05% về tiền trên số có điều kiện thi hành.

Bên cạnh kết quả đạt được, số việc và số tiền chuyển kỳ sau còn lớn, nhất là các vụ án có giá trị lớn, án tham nhũng, kinh tế và các vụ việc có điều kiện thi hành trên 1 năm. Một số vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng, thu hồi tài sản còn phức tạp, kéo dài; dữ liệu trên nền tảng số ở một số trường hợp chưa đồng nhất với hồ sơ nghiệp vụ.

Những tháng cuối năm, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, ưu tiên án có giá trị lớn, án tham nhũng, kinh tế và vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ, gắn trách nhiệm với người đứng đầu và chấp hành viên.

Đơn vị cũng đẩy nhanh thực hiện “Chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa, đối soát và làm sạch dữ liệu”, phấn đấu đối soát 100% hồ sơ thuộc đường cơ sở, xác thực thông tin định danh ít nhất 80% đương sự là cá nhân, khắc phục sai lệch dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác thi hành án và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Xuân Hồng (hàng đầu, bên phải) - Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Nguyên Ngọc (hàng đầu, bên trái) - Giám đốc VietinBank Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Thái Ngân

Dịp này, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ với 3 Chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh, gồm VietinBank Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài, VietinBank Chi nhánh Bình Định và VietinBank Chi nhánh Gia Lai.

Theo đó, các bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xấu và các vấn đề liên quan tài khoản, tiền gửi; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ và chuyển đổi số. Biên bản có hiệu lực 5 năm, góp phần tháo gỡ khó khăn trong các vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự.