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Đảng ủy xã Đức Cơ trao Huy hiệu Đảng cho 59 đảng viên nhân dịp Quốc khánh 2-9

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2-9, Đảng ủy xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 59 đảng viên.

Trong số các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9, có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 41 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ Phạm Văn Cường (thứ 5 từ phải sang) trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thanh Tịnh

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy kinh nghiệm, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đảng viên cũng cam kết tiếp tục tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

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