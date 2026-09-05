Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Người dân vui chơi bên Quảng trường Ba Đình dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đó, Ban Bí thư kết luận: giai đoạn 2026-2030 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức kỷ niệm trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của kết luận.

Ban Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm. Mỗi sự kiện xác định rõ mục tiêu, nội dung cốt lõi, thông điệp, đối tượng và kết quả cần đạt làm cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp; rà soát, tích hợp nội dung tương đồng, giảm trùng lặp, dàn trải, tổ chức triển khai thực chất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kết luận nêu rõ bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm. Đối với các sự kiện có quy mô lớn, tập trung đông người, phải đặc biệt quan tâm các điều kiện phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn, thuận lợi, văn minh...

Kết luận cũng nêu rõ: thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban; Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Kết luận kèm theo danh mục các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo PHAN THẢO (SGGPO)