Quân đoàn 34 học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 24-9, Đảng ủy Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 12 điểm cầu trong toàn Quân đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Tuyên

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02-8-2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 899-CT/QUTW ngày 30-8-2026 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị; đồng thời liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, góp phần xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.