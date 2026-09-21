LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động

(GLO)- Ngày 21-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, cơ quan chức năng.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại phường Quy Nhơn Tây với sự tham gia của 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động, được kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại phường Diên Hồng.

Quang cảnh diễn đàn “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại diễn đàn, đoàn viên, người lao động đã kiến nghị 5 nhóm vấn đề gồm: việc làm, tiền lương và thu nhập; bảo hiểm, an toàn và sức khỏe; nhà ở và các phúc lợi thiết yếu; quan hệ lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn; kỹ năng nghề, năng suất lao động và khả năng thích ứng.

Theo đó, người lao động đề nghị có giải pháp ổn định việc làm, cải thiện thu nhập, hỗ trợ đào tạo lại đối với công nhân lớn tuổi; xử lý tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội; tạo điều kiện để người lao động được khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính.

Bên cạnh đó, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà trẻ, giao thông và bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ cũng được quan tâm. Trước tác động của chuyển đổi số và tự động hóa, người lao động đề nghị được hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Chị Phan Hoài Linh - người lao động Công ty TNHH Deita Galil Việt Nam (thuộc Công đoàn xã Phù Cát) nêu kiến nghị tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại diện các sở, ngành và cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời ghi nhận các nội dung cần tiếp tục xử lý.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh yêu cầu việc giải quyết các kiến nghị sau diễn đàn phải được theo dõi cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối phụ trách và thời hạn phản hồi. Những vấn đề cần kiểm tra, xác minh sẽ được trả lời bằng văn bản; các nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động tại doanh nghiệp, Công đoàn tiếp tục phối hợp đưa vào đối thoại, thương lượng để giải quyết phù hợp.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của người lao động. Ảnh: Hoàng Vũ

Công đoàn các xã, phường và công đoàn cơ sở tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh tại đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp giải quyết từ cơ sở, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.