Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14-16/9/2026.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua và vai trò quan trọng của Hoàng gia, đã đạt được trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là những người bạn gần gũi, cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và cùng gắn bó trong một khu vực Đông Nam Á hòa bình, năng động và giàu tiềm năng. Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã không ngừng phát triển. Từ những bước đi đầu tiên của quan hệ ngoại giao, hai bên đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, trở thành Đối tác Chiến lược năm 2013 và Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025.

Một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã trở thành một cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc, mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia; thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của Nhà vua và Hoàng hậu, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong phát biểu đáp từ, Nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp vô cùng trọng thị, nồng hậu dành cho Đoàn trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự phát triển đất nước cũng như việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam, đây chính là thành quả từ sự nỗ lực kiên cường và đồng lòng nhất trí của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan vui mừng nhận thấy, nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Điều này được coi là nền tảng đặc biệt quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái mạnh mẽ hơn.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này - diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao - sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực; đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, Đối tác Chiến lược Toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế, ngày càng vững chắc và trường tồn.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)