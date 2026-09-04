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Đảng ủy phường An Nhơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng cho 39 đảng viên

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Ngày 4-9, Đảng ủy phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026 cho 39 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Theo Quyết định số 1139-QĐ/TU ngày 13-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đợt 2-9-2026, Đảng bộ phường An Nhơn Đông có 39 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Lãnh đạo Đảng ủy phường An Nhơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thành Trung chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026; đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo; tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

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