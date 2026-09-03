Xã Bình Khê trao huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên

Đợt này, Đảng bộ xã Bình Khê có 24 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức (SN 1931, Chi bộ thôn Thượng Sơn). Ảnh: Minh Tuấn

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Bình Khê đã trao huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thường trực Đảng ủy xã Bình Khê đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Tuấn

Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy kinh nghiệm, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.