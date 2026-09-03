Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Bình Khê trao huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 24 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Bình Khê có 24 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

1788403945995-4562430506667030535-4562430506667030535-35daba4fc68e8fe5be777d1ac81c4cd0.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức (SN 1931, Chi bộ thôn Thượng Sơn). Ảnh: Minh Tuấn

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Bình Khê đã trao huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

xa-binh-khe-trao-huy-hieu-dang-dip-2-9.jpg
Thường trực Đảng ủy xã Bình Khê đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Tuấn

Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy kinh nghiệm, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

null