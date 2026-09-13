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Gia Lai có 3 người được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới"

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NGUYỄN HÂN

(GLO)- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa có quyết định tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026 cho 96 nông dân tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành trong cả nước. Tỉnh Gia Lai có 3 cá nhân được vinh danh.

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Bà Trần Thị Như Hoa (SN 1953, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc) xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nước mắm truyền thống. Ảnh: NVCC

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1980, ở thôn Linh Nham, xã Mang Yang) với mô hình trang trại kết hợp chăn nuôi heo, vịt, trồng dâu nuôi tằm và cà phê, mang lại lợi nhuận bình quân hơn 3,7 tỷ đồng/năm.

Ông Thái Xuân Biên (SN 1986, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) phát triển mô hình sản xuất, nhân giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào. Năm 2025, mô hình đạt doanh thu gần 22 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 7 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Như Hoa (SN 1953, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc) xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nước mắm truyền thống đạt sản lượng bình quân 9.790 lít/tháng, mang lại lợi nhuận hơn 3,8 tỷ đồng/năm.

Lễ trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026 và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2026.

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