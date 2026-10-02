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Đại biểu HĐND xã Ia Hiao đối thoại với thiếu nhi

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 2-10, HĐND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với thiếu nhi năm 2026 về chủ đề “Chuyển đổi số trong trường học”. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Phương chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ﻿ Chi

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các trường học, đại biểu HĐND xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng 50 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 16 ý kiến, kiến nghị về một số nội dung như: học sinh tại các thôn, buôn còn gặp nhiều khó khăn về thiết bị và mạng internet để rèn luyện năng lực số và ứng dụng công nghệ số trong học tập; cách nhận biết trò chơi nào tốt và không tốt cho việc học trên mạng xã hội; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; cách sử dụng AI hiệu quả; cơ hội nghề nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin…

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Các em học sinh nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, các em cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống học đường như: tình trạng thiếu nước sạch; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; tình trạng bạo lực học đường; nguy cơ mất an toàn giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm; đầu tư cơ sở vật chất, nhà đa năng tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Các ý kiến của thiếu nhi được đại biểu HĐND, các ban, ngành của xã giải đáp thấu đáo tại hội nghị. Đặc biệt, trên tinh thần cởi mở, các đại biểu đã đặt câu hỏi gợi mở liên quan đến chuyển đổi số để học sinh trả lời, qua đó tự rút ra bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ AI một cách thông minh, đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập

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Thường trực HĐND xã trao kinh phí hỗ trợ 2 mô hình STEM trong trường học. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Thường trực HĐND xã trao kinh phí 10 triệu đồng hỗ trợ 2 mô hình STEM: Hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh (Trường Tiểu học Trần Phú) và Mô hình lọc nước sạch (Trường THCS Trường Chinh); đồng thời tặng 50 cuốn sách về chuyển đổi số trong trường học cho các em học sinh tham gia chương trình.

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