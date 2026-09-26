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Sửa Luật Sở hữu trí tuệ: Dự kiến cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, giảm thủ tục cho doanh nghiệp

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MAI LÂM (theo chinhphu, danviet)

(GLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, đồng thời kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện kinh doanh

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) Hoàng Minh, việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tinh gọn bộ máy, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ yêu cầu thực tiễn, dự thảo tập trung xử lý 2 nhóm vấn đề lớn, gồm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Cụ thể, đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

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Đối với giống cây trồng, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Đối với giống cây trồng, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền; việc thay đổi thông tin chủ Bằng bảo hộ được thực hiện theo thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ. Các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng cũng được lược bỏ khỏi Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Dự thảo đồng thời bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân khi hoạt động, cung cấp dịch vụ, qua đó vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng được lược bỏ khỏi Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết, qua đó tạo dư địa để điều chỉnh linh hoạt hơn theo yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo đồng thời đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân khi hoạt động, cung cấp dịch vụ.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, cách tiếp cận này vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước thông qua cơ chế thông báo, thanh tra, kiểm tra.

Các nội dung sửa đổi dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.

Thống nhất đầu mối quản lý quyền đối với giống cây trồng

Một nội dung đáng chú ý khác của dự thảo là đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH&CN.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, tận dụng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nhân lực hiện có, đồng thời tăng cường gắn kết hoạt động bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Việc chuyển giao nhiệm vụ được xây dựng theo hướng không làm phát sinh tổ chức hành chính mới, không tăng biên chế.

Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ và dữ liệu, bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần này không chỉ nhằm tinh giản thủ tục mà còn hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản trí tuệ, tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu, sáng tạo và các đối tượng sở hữu trí tuệ được khai thác, thương mại hóa hiệu quả hơn.

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