(GLO)- Ngày 10-9, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I - 2026. Đây được xem là sân chơi trí tuệ, giúp học viên thể hiện năng lực xử lý tình huống, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, mỗi đội gồm 3-5 học viên.

Các đội tham gia phần thi xử lý tình huống. Ảnh: M.L

Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: hỏi - đáp nhanh, xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung các phần thi xoay quanh chương trình trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Trong đó, tập trung vào những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyển đổi số trong hoạt động công vụ.

Ở phần xử lý tình huống và thuyết trình, các đội phải liên hệ với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, nhất là công việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, kiểm tra khả năng phân tích vấn đề, xử lý tình huống và diễn đạt quan điểm của học viên.

Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao giải nhất cho đội thi của lớp Trung cấp lý luận chính trị K39. Ảnh: Duy Linh

Ban Tổ chức trao các giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: M.L

Theo Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị công phu thông qua những tiểu phẩm sống động, phần thuyết trình hấp dẫn, tinh thần làm việc tập thể; thể hiện được sự tự tin, khả năng trình bày, lập luận và liên hệ thực tiễn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích xuất sắc.