Ra mắt mô hình “Về lại buôn làng - Ấm no cuộc sống” ở xã Ia Hrú

Mô hình có 29 thành viên là cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Hrú. Tại lễ ra mắt, Công an xã thông qua quyết định thành lập mô hình, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và mô hình; đồng thời triển khai các nhiệm vụ đưa mô hình đi vào hoạt động.

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình “Về lại buôn làng - Ấm no cuộc sống”. Ảnh: Hồng Sơn

Theo đó, mô hình tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng Công an và nhân dân trong việc quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân tộc thiểu số bị tác động, lôi kéo sang Thái Lan cư trú bất hợp pháp và các trường hợp đã hồi hương.

Công an xã Ia Hrú sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, thôn, làng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trở về địa phương; hỗ trợ người hồi hương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và tái hòa nhập cộng đồng.

Mô hình góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng buôn làng ấm no, hạnh phúc, phát triển bền vững; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an, chính quyền cơ sở với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những năm qua, Công an xã Ia Hrú và cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân hồi hương ổn định cuộc sống. Ảnh: Lạc Hà

Dịp này, Công an xã Ia Hrú trao quà hỗ trợ một số trường hợp người dân tộc thiểu số hồi hương trên địa bàn.