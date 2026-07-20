Xã Ia Hrú bàn giao nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Ngày 20-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Rmah Bôn (thôn Lũh Ngó), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo đó, ngôi nhà có diện tích 38m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ; tường xây bằng gạch nung, nền lát gạch hoa, móng và giằng bê tông cốt thép bảo đảm độ bền vững, mái lợp tôn, xà gồ sắt được gia cố nhằm tăng khả năng chống chịu trước mưa bão.

Lãnh đạo xã Ia Hrú bàn giao nhà ở cho gia đình ông Rmah Bôn (thôn Lũh Ngó). Ảnh: A.K

Công trình được Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp cùng các đoàn thể vận động xã hội hóa 2,5 triệu đồng; Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia đào móng, san lấp nền với giá trị ngày công khoảng 6 triệu đồng; gia đình đối ứng thêm 3 triệu đồng để hoàn thiện công trình. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 91,5 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức, đoàn thể còn vận động trao tặng gia đình chăn, màn, gối, quạt điện, gạo và nhiều vật dụng thiết yếu khác với tổng trị giá trên 3 triệu đồng.

Việc bàn giao nhà giúp gia đình ông Rmah Bôn có nơi ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.