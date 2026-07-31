Chung tay loại trừ vũ khí, vật liệu nổ ra khỏi cộng đồng

(GLO)- Công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mang theo khẩu súng tự chế đến trụ sở Công an xã Ia Nan giao nộp, em Rơ Lan Dưng (SN 2011, làng Sơn, xã Ia Nan) chia sẻ: “Khẩu súng này em mua trên mạng xã hội với giá 300 nghìn đồng cách đây khoảng 2 năm. Em mua súng để bắn chim, không biết việc sử dụng là vi phạm pháp luật. Vài ngày trước, các chú Công an xã đến nhà tuyên truyền, vận động nên em mang khẩu súng đến giao nộp”.

Cũng tự nguyện giao nộp một khẩu súng bắn đạn ghém, anh Trần Tiến Dũng (SN 1984, làng Ia Nhú, xã Ia Nan) cho biết: “Trước đây, tôi tự chế súng để đi săn nhằm cải thiện bữa ăn khi cuộc sống còn khó khăn. Giờ kinh tế đã ổn định hơn, tôi định giữ làm kỷ niệm. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, tôi hiểu việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên tự nguyện giao nộp”.

Anh Trần Tiến Dũng đến Công an xã Ia Nan giao nộp khẩu súng tự chế. Ảnh: T.T

Hoạt động hỗ trợ gạo cho người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được tổ chức trong khuôn khổ lễ ra mắt mô hình “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại xã Ia Nan vào ngày 24-7 vừa qua.

Tại lễ ra mắt, người dân đã tự nguyện giao nộp 4 vũ khí thô sơ, 2 thanh kiếm và 2 thanh đao. Mỗi trường hợp đều được hỗ trợ gạo.

Đại úy Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Công an xã Ia Nan - cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phối hợp tổ chức 8 đợt tuyên truyền với hơn 2.400 lượt người tham gia; vận động người dân giao nộp 12 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại.

Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại, chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm, từ đó tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn cất giữ trong gia đình.

Không chỉ xã Ia Nan, nhiều địa phương trong tỉnh cũng xây dựng những mô hình tuyên truyền, vận động phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Xã Ia Nan ra mắt mô hình “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” vào chiều 24-7-2026. Ảnh: T.T

Thực hiện Kế hoạch số 1452/KH-CAT-PC06 ngày 24-4-2026 của Giám đốc Công an tỉnh về tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đến nay, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đều xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tế.

Qua các mô hình này, nhiều địa phương đã thu hồi được số lượng lớn vũ khí trong nhân dân. Tiêu biểu như xã An Toàn với mô hình “Tổ liên tịch cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ trên địa bàn xã An Toàn”, thu hồi được 8 khẩu súng; xã Chư A Thai với mô hình “Thôn nói không với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, thu hồi 7 khẩu súng các loại…

Cùng với công tác vận động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) còn phối hợp kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại 29 đơn vị Công an cấp xã và 105 cơ quan, tổ chức, DN được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đúng quy định, không để xảy ra mất mát, thất lạc hoặc sử dụng sai mục đích.

Thượng tá Ngô Thanh Sơn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho hay: Đơn vị đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, bước đầu mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân.