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Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Thời gian gần đây, đoạn đường ven biển 639 qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) nổi tiếng trên mạng xã hội vì có “view triệu đô”, nơi được nhiều người tìm đến check in, đặc biệt là thời điểm cuối tuần. Có những thời điểm đoạn đường đèo này tập trung đông các bạn trẻ “sống ảo” đến mức có người nói rằng ở đây “một mét vuông có chục nàng thơ”.

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Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên đoạn đường này để rút ngắn quãng đường di chuyển. Tranh thủ dịp này, một số người dân địa phương đến đây bán đồ ăn vặt, nước giải khát.

Công trình đến nay đã hoàn thiện mặt đường và một số hạng mục, tuy nhiên theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), các hạng mục phục vụ khai thác và bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa hoàn thiện; chưa được tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

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Giới trẻ đổ xô đến check-in tại đoạn đường 639 qua đèo Lộ Diêu. Ảnh: Mạng xã hội

Do vậy, việc người dân tự ý tháo dỡ, di chuyển rào chắn để điều khiển phương tiện vào phạm vi công trình để lưu thông, tham quan tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến quá trình thi công, hoàn thiện công trình và gây hư hỏng tài sản của Nhà nước.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực, phòng ngừa tai nạn và các sự cố có thể xảy ra.

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Tình trạng các phương tiện lưu thông và người dân tụ tập, đứng dàn hàng ngang trên đường gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Ảnh: Mạng xã hội

Cụ thể, địa phương cần tuyên truyền cho người dân biết đoạn đường ven biển qua đèo Lộ Diêu vẫn đang trong quá trình thi công, hoàn thiện; người dân không được tự ý tháo dỡ rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu và các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông tại công trình.

Hoạt động lưu thông qua đoạn đường này chỉ diễn ra sau khi có thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân tự ý đi vào công trình, không chấp hành biển báo hoặc hướng dẫn của lực lượng chức năng phải tự chịu trách nhiệm với các vi phạm và thiệt hại phát sinh.

Chủ đầu tư đề nghị phường Hoài Nhơn Đông chỉ đạo Công an địa phương thường xuyên kiểm tra khu vực công trình, kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn các trường hợp tự ý đi vào đoạn đường trên. Đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp cố tình tháo dỡ, di chuyển rào chắn; không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Giới trẻ rủ nhau đến đoạn đường đèo Lộ Diêu "sống ảo". Clip: Du Bụi

Địa phương cần kịp thời trao đổi với chủ đầu tư, đơn vị thi công về các trường hợp phát sinh đe dọa đến an toàn công trình để nhắc nhở, khắc phục.

Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục duy trì hệ thống rào chắn, biển báo cấm, biển cảnh báo, đèn tín hiệu và bố trí lực lượng tại các vị trí cần thiết để ngăn chặn các hành vi tự ý đi vào đoạn đường đang thi công.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị chấn chỉnh, khắc phục tình trạng mất an toàn tại cung đường trên.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, tình trạng người dân “sống ảo”, tham quan, lưu thông qua đoạn đường đèo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, khi trời mưa hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Do đó đề nghị chủ đầu tư và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương khắc phục bất cập, phòng ngừa tai nạn và các tình huống đáng tiếc.

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