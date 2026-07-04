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Xe tải đâm xe đầu kéo trên cao tốc qua Gia Lai khiến 2 người tử vong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Trưa 4-7, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận vào rạng sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đoạn qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

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Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng 4-7. Ảnh: Thanh Trí

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 4-7, tại Km 1.177+200 cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, chiều đường Bắc - Nam. Đoạn đường xảy ra tai nạn đi qua thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam.

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Cabin xe tải bẹp dí sau khi đâm vào đuôi xe đầu kéo. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-0xxxx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R-060.xx do lái xe Nguyễn Văn T.L. (SN 1971, trú phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh) đang điều khiển chạy làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-119xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe tải biển 29K-119xx tử vong tại chỗ.

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Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe tải mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ. Ảnh: Thanh Trí

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

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