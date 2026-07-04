Xe tải đâm xe đầu kéo trên cao tốc qua Gia Lai khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 4-7, tại Km 1.177+200 cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, chiều đường Bắc - Nam. Đoạn đường xảy ra tai nạn đi qua thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam.
Thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-0xxxx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R-060.xx do lái xe Nguyễn Văn T.L. (SN 1971, trú phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh) đang điều khiển chạy làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-119xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.
Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe tải biển 29K-119xx tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.