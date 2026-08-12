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Gần 500 phương tiện bị tạm giữ nhưng chủ xe không đến nộp phạt

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người điều khiển gần 500 phương tiện đang bị tạm giữ do vi phạm hành chính nhưng đến nay chưa đến nộp phạt, nhận lại phương tiện.

Theo đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phòng CSGT đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 489 xe mô tô, gắn máy và 1 xe ô tô vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

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Gần 500 phương tiện bị lực lượng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ nhưng bỏ xe, không nộp phạt. Ảnh: Duy Hải

Đến nay, số phương tiện bị tạm giữ trên đã hết thời hạn tạm giữ. Tuy nhiên người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp, người có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ không đến liên hệ giải quyết mà không có lý do chính đáng; hoặc một số trường hợp đến giải quyết nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với tang vật, phương tiện vi phạm.

Do đó, Phòng CSGT thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp, người có liên quan đến các phương tiện này mang theo các loại giấy tờ hợp pháp đến kho tạm giữ của Phòng CSGT (210 Nguyễn Huệ, xã Kông Chro) để giải quyết.

Phòng CSGT nhấn mạnh, nếu không có ai đến giải quyết, đơn vị sẽ thực hiện các thủ tục ra quyết định tịch thu và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán đấu giá, sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

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