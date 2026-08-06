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Phát hiện 1.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tháng 7

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chỉ trong tháng 7-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 1.140 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bố trí hơn 1.500 ca trực với hơn 6.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

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Lực lượng CSGT đã phát hiện 1.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tháng 7. Ảnh: Văn Ngọc

Với chuyên đề về nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, khu vực có quán nhậu, nhà hàng và trên nhiều tuyến đường ở các khung giờ khác nhau để nâng cao ý thức chấp hành nồng độ cồn của người dân.

Qua đó, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với 10 ô tô con, 4 phương tiện khác, còn lại là xe mô tô; lập biên bản xử phạt 748 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt 3,22 tỷ đồng.

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