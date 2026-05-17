Lái xe chở công nhân sau khi uống bia rượu, 1 tài xế bị phạt nặng

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa xử lý một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô chở công nhân.

Theo đó, lúc 19 giờ 22 phút ngày 15-5, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 637 (thuộc địa bàn xã Bình Khê), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện ô tô đưa đón công nhân loại 52 chỗ ngồi (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phúc Ngọc Lợi, phường Quy Nhơn Nam) mang BKS 77E-004.xx di chuyển theo hướng Tây Sơn - Vĩnh Thạnh có dấu hiệu nghi vấn.

Xe chở công nhân liên quan vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế Đặng Anh T. (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Quang) vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trên xe lúc này có gần 10 công nhân được đưa về nhà sau ngày làm việc.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành quy định giao thông, tuyệt đối không tái phạm.