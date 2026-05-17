Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lái xe chở công nhân sau khi uống bia rượu, 1 tài xế bị phạt nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa xử lý một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô chở công nhân.

Theo đó, lúc 19 giờ 22 phút ngày 15-5, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 637 (thuộc địa bàn xã Bình Khê), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện ô tô đưa đón công nhân loại 52 chỗ ngồi (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phúc Ngọc Lợi, phường Quy Nhơn Nam) mang BKS 77E-004.xx di chuyển theo hướng Tây Sơn - Vĩnh Thạnh có dấu hiệu nghi vấn.

xe-dua-don-cong-nhan.jpg
Xe chở công nhân liên quan vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế Đặng Anh T. (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Quang) vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trên xe lúc này có gần 10 công nhân được đưa về nhà sau ngày làm việc.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành quy định giao thông, tuyệt đối không tái phạm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Tin tức

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

Pháp luật

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

null