Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại xã Ia Ko

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án và bắt giữ đối tượng Kpuih Điệp (SN 2008, trú tại làng O Grưng, xã Ia Ko) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 1-6, Công an xã Ia Ko tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thu (trú tại thôn 4, xã Ia Ko) về việc trong lúc điều khiển xe mô tô trên tuyến đường liên xã đã bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát, cướp giật điện thoại di động.

Đối tượng Kpuih Điệp bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Ko đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng Kpuih Điệp.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khi phát hiện bà Thu để điện thoại trong túi quần bên trái, đối tượng đã điều khiển xe áp sát, ra tay cướp giật rồi nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, Điệp mang chiếc điện thoại đi cầm cố lấy 800.000 đồng, sử dụng vào việc ăn nhậu và chơi bida.

Hiện Công an xã Ia Ko đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.