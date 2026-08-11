Khởi tố vụ án lừa đảo gần 10 tỷ đồng ở Ayun Pa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng tại phường Ayun Pa.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã nhận được đơn tố cáo của bà P.T.K.H. (SN 1974) và ông N.T.L. (SN 1963) cùng trú tại phường Ayun Pa về việc bị Rcom H’Siôn (SN 1990, trú tại xã Ia Rbol) lừa đảo.

Ông L. và bà H. đã bị lừa gần 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Do vay mượn của nhiều người mà không có khả năng trả nợ nên H’Siôn đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo.

Từ ngày 23-9-2024 đến 25-12-2024, H’Siôn dẫn theo 5 người ở xã Ia Rbol đến gặp ông L. và bà H. và giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ayun Pa đang cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn.

Do tin tưởng, ông L. và bà H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện H’Siôn không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.

Dựa trên những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Để phục vụ công tác giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng), gặp điều tra viên thụ lý: Thiếu tá Trần Xuân Hải (số điện thoại 0912.918.167) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.