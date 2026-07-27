Truy xét nhanh vụ hàng chục đối tượng mang theo hung khí gây rối ở khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp cùng Công an các xã, phường truy xét nhanh hàng chục đối tượng mang theo hung khí gây rối, đánh nhau ở khu vực Quy Nhơn lúc rạng sáng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội giữa Trần Quốc Lợi (SN 2010, trú tại phường Quy Nhơn Tây) và 1 nhóm thanh thiếu niên ở phường Quy Nhơn.

Nhiều đối tượng trong nhóm của Lợi đã bị triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Trường Giang

Để giải quyết mâu thuẫn, khuya 25-7, Lợi nhắn rủ thêm một số đối tượng khác cùng đi tìm nhóm đối phương đánh nhau. Các đối tượng này thêm nhiều người khác cùng tham gia với tổng số khoảng 26 đối tượng.

Rạng sáng 26-7, các đối tượng di chuyển trên nhiều xe máy mang theo hung khí là dao tự chế, dao, ná bắn đạn bi, vỏ chai bia… tập trung ở quốc lộ 1A đoạn gần Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc xã Tuy Phước), rồi kéo nhau về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để tìm đánh nhóm Quy Nhơn.

Trên đường đi qua nhiều tuyến phố, các đối tượng mang theo hung khí dàn hàng ngang, nẹt pô tạo tiếng nổ lớn, sử dụng điện thoại quay video, la hét gây mất trật tự.

Khi đến đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn) thì gặp nhóm của em H.C.D. (SN 2010, trú tại phường Quy Nhơn Nam) có 6 người đang chở nhau đi dạo. Nhóm của Lợi nghĩ rằng đây chính là nhóm cần tìm nên hô hào, rượt đuổi đánh, chém, ném nhiều vỏ chai bia về phía nhóm của em D.

Trong đó, đối tượng Bùi Trọng Hổ (SN 2010, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) trực tiếp sử dụng dao tự chế chém một nhát trúng vào lưng của 1 người trong nhóm của D.

Nhóm của em D. chạy thoát được nên các đối tượng kéo nhau về theo đường cũ. Khi đến gần ngã tư đường Điện Biên Phủ - quốc lộ 19B, cả nhóm thấy xe Công an nên bỏ chạy tán loạn.

Các hung khí nhóm đối tượng mang theo đi trên đường tìm đối thủ đánh nhau. Ảnh: Trường Giang

Trước tình hình trên, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã Tuy Phước Bắc và phường Quy Nhơn Bắc nhanh chóng truy xét, thu thập chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc.

Hiện tại cơ quan Công an đã triệu tập 20 đối tượng trong vụ việc, thu giữ nhiều hung khí, tang vật liên quan và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.