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Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

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QUỐC HÙNG

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

Sau hơn 3 giờ rà soát, truy tìm tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Quy Nhơn, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát 113 và sự hỗ trợ của các thành viên nhóm SOS Quy Nhơn, đến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, làm rõ 8 đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự. Các đối tượng đều là thiếu niên từ 12 đến dưới 16 tuổi.

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Lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát 113 điều tra làm rõ 8 thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bàn giao 8 thiếu niên cùng 3 xe mô tô và 1 hung khí cho Công an phường Quy Nhơn để tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an phường Quy Nhơn, trong đêm 26 và rạng sáng 27-7, qua thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội về việc hàng chục đối tượng điều khiển xe mô tô theo nhóm, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên đường Lê Thanh Nghị, Công an phường đã chủ động báo cáo cấp trên, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai các biện pháp truy xét.

Đến khoảng 1 giờ sáng 27-7, thông qua công tác phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng chức năng đã xác định hơn 10 đối tượng liên quan, đều là thiếu niên và đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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