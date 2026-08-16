Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số

(GLO)- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số do Bộ Tư pháp tổ chức.

Cuộc thi nhằm tạo đợt sinh hoạt pháp luật thiết thực, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, thúc đẩy tiếp cận pháp luật trên môi trường số.

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Hiến pháp và Pháp luật trong kỷ nguyên số. Ảnh: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước và nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử; Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý thi hành án dân sự; cổng/trang thông tin điện tử Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và một số trang thông tin điện tử khác.

Mỗi lượt thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia, thời gian làm bài tối đa 20 phút/lượt. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, người dự thi được tham gia nhiều lượt theo quy định của Ban Tổ chức; kết quả cao nhất được sử dụng để xếp hạng. Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những thí sinh có điểm số cao nhất để trao giải thưởng tuần.

Nội dung thi tập trung vào Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16-6-2025; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản pháp luật mới ban hành, thông qua, có hiệu lực trong năm 2025 và 2026 liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Cuộc thi cũng đề cập các quy định, chính sách về chuyển đổi số quốc gia; định danh và xác thực điện tử; dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận pháp luật trên môi trường số; khai thác, sử dụng Cổng pháp luật quốc gia và các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin mạng; nhận diện, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng; pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; pháp luật về tư pháp người chưa thành niên; các quy định pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, tài sản số và các vấn đề pháp lý mới phát sinh trên môi trường số.

* Địa chỉ truy cập tìm hiểu và tham gia dự thi: https://pbgdpl.moj.gov.vn * Thông tin chi tiết về cuộc thi (kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn, tài liệu truyền thông, các thông tin khác về cuộc thi...) được đăng tải trên Trang chủ hệ thống tổ chức cuộc thi tại: https://pbgdpl.moj.gov.vn/danh-sach-cuoc-thi-cap-trung-uong

Lễ phát động cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 18-8-2026 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Thời gian tham gia dự thi sẽ do Ban Tổ chức quyết định và thông báo công khai trên trang chủ hệ thống tổ chức cuộc thi. Lễ tổng kết, trao giải được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tuần đầu tháng 11-2026.

Để hưởng ứng cuộc thi, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức và cách thức tham gia; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân tích cực dự thi.

Các đơn vị, địa phương cũng được đề nghị đăng tải banner, đường dẫn liên kết và các sản phẩm truyền thông về cuộc thi trên cổng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội; đồng thời, lồng ghép giới thiệu cuộc thi trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, sinh hoạt pháp luật tại cơ sở và trường học.