Gia Lai: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông

(GLO)- Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông” trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tổ chức sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-11-2025 đến 24 giờ ngày 18-11-2025.

Đối tượng dự thi là học sinh các lớp 10, 11, 12 đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (không bao gồm học sinh hệ giáo dục thường xuyên).

Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập địa chỉ: https://thpltructuyen.gialai.gov.vn hoặc thông qua banner liên kết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.gialai.gov.vn).

Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn học sinh Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội) tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian làm bài 15 phút, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng 1 tài khoản dự thi duy nhất và tham gia 1 lượt thi.

Điểm số của mỗi thí sinh được hệ thống tự động ghi nhận và lưu sau khi nộp bài dự thi thành công. Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, tổng điểm tối đa là 20 điểm. Kết quả thi được hiển thị ngay sau khi thí sinh nộp bài, bao gồm tổng điểm đạt được và thời gian hoàn thành bài thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích cho thí sinh, cùng 2 giải khuyến khích cho tập thể có số lượng học sinh tham gia dự thi nhiều nhất và tập thể có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất.

Hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.