(GLO)- Qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi hơn 740 triệu đồng sai phạm.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai trong giai đoạn 2021-2025.

Thanh tra tỉnh đề nghị thu hồi hơn 740 triệu đồng sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh xác định Trường Cao đẳng Gia Lai còn một số khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, đơn vị kê khai thiếu thuế đối với các khoản thu hoạt động sự nghiệp do hạch toán không đúng tính chất nguồn thu với số tiền hơn 532 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhà trường dự toán tính sai khối lượng, áp sai mã công việc. Từ đó dẫn đến nghiệm thu, thanh toán không đúng theo thực tế thi công với số tiền hơn 136 triệu đồng.

Ngoài ra, nhà trường đã chi hỗ trợ 2 trường hợp sinh viên không đúng đối tượng do không tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, với số tiền hơn 73 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai có trách nhiệm thu đầy đủ số tiền sai phạm là hơn 742 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm; có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu.

Cùng với đó, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính đi vào nền nếp; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động của nhà trường hiệu quả, công khai, minh bạch.