Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khắc phục tình trạng nhà, đất dôi dư bỏ trống

(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng nhiều cơ sở bỏ trống, không sử dụng.

Theo kết luận thanh tra, sau khi hợp nhất tỉnh Bình Định và Gia Lai, việc rà soát, thống kê cơ sở nhà, đất dôi dư đã được các cấp, ngành triển khai, góp phần xác định hiện trạng và xây dựng phương án xử lý đối với nhiều tài sản công.

Trụ sở UBND xã H'Bông cũ (nay thuộc xã Ia Hrú) vẫn còn bỏ trống sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Minh Phương

Đến nay, 995 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 199 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc 38 xã, phường chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 125 cơ sở thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 23 xã, phường đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, Thanh tra phát hiện 1.054 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, không sử dụng. Trong đó có 1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm, tồn tại công trình của người dân trên đất; 7 cơ sở vướng mắc về pháp lý; 3 cơ sở giao sai địa bàn và 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, còn có 8 cơ sở sử dụng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, định mức.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều bất cập trong công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu.

Trụ sở UBND xã Diên Phú cũ (nay thuộc phường Diên Hồng) vẫn còn bỏ trống. Ảnh: Minh Phương

Cụ thể, còn 678 cơ sở thuộc 101 đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất; 37 xã, phường chưa thực hiện hạch toán hoặc hạch toán chưa đầy đủ đối với 294 cơ sở nhà, đất theo quy định; 100% đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi tiếp nhận, bàn giao tài sản.

Thanh tra tỉnh xác định những tồn tại, hạn chế nêu trên chưa bảo đảm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng UBND các xã, phường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bỏ trống, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Đồng thời, đẩy nhanh việc sắp xếp, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư theo quy định.