Lấn chiếm đất công tại xã Tây Sơn: Cần xử lý dứt điểm

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) bày tỏ bức xúc trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép tại thôn Lai Nghi.

Theo phản ánh, khu đất bị lấn chiếm có diện tích khoảng 750 m² nằm tại góc ngã ba ĐT 636 và đường giao thông nông thôn thuộc xóm Đình. Khu đất trước đây do UBND xã Bình Nghi (cũ) quản lý, sau sáp nhập thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã Tây Sơn.

Công trình xây dựng trái phép của vợ chồng bà T. trên đất công tại thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn. Ảnh: N.C

Tháng 4-2025, vợ chồng ông Đặng Ngọc H. và bà Từ Thị Minh T. (trú tại xã Tây Sơn) tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép để kinh doanh quán cà phê, nước giải khát.

Công trình xây dựng trái phép trên đất công gồm 4 chòi lục giác bằng trụ sắt lợp ngói, 1 nhà quán bằng trụ sắt lợp tôn cùng nhiều bồn xây bằng gạch để trồng cây cảnh.

Tháng 8-2025, sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tây Sơn tiến hành kiểm tra, làm việc với vợ chồng bà T. Chủ công trình đã thừa nhận vi phạm và cam kết tháo dỡ. Đến tháng 9-2025, vợ chồng bà T. tự tháo dỡ, di dời 4 chòi mái ngói khỏi khu đất lấn chiếm, song các hạng mục còn lại vẫn tồn tại đến nay.

Khu đất bị vợ chồng bà T. lấn chiếm để kinh doanh quán cà phê nằm án ngữ tại góc ngã ba tỉnh lộ, cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân địa phương cũng bày tỏ lo ngại, nếu vụ việc không được xử lý dứt điểm sẽ trở nên phức tạp, gây tâm lý so bì và tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Trong văn bản kiến nghị gửi UBND xã Tây Sơn vào tháng 6-2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 xác định hành vi tự ý lấn chiếm đất, xây dựng quán cà phê và các công trình trên thửa đất do Nhà nước quản lý của vợ chồng bà T. đã vi phạm Luật Đất đai năm 2024 và các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, việc chưa xử lý dứt điểm vi phạm có thể tạo tiền lệ xấu, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xâm phạm tài sản công.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Diên - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn - cho biết, thửa đất bị vợ chồng bà T. lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép là thửa đất số 104, tờ bản đồ CL01, thuộc thôn Lai Nghi, do UBND xã quản lý.

Địa phương xác định đây là trường hợp phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khách quan nên vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, rà soát hồ sơ, làm việc với các cá nhân liên quan và lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu bà T. chấm dứt hành vi vi phạm, tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, di dời tài sản và hoàn trả mặt bằng. Trường hợp không tự giác chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

UBND xã cũng cam kết tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.