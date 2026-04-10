Biến đất công thành bãi tập kết vật liệu trái phép

(GLO)- Khu đất trống rộng khoảng 5.000 m² nằm gần vòng xoay cầu vượt quốc lộ 19 (do UBND xã Tuy Phước quản lý) đã bị 1 công ty chiếm dụng làm điểm tập kết xe máy và vật liệu xây dựng quy mô lớn.

(GLO)- Khu đất trống rộng khoảng 5.000 m² nằm gần vòng xoay cầu vượt quốc lộ 19 (do UBND xã Tuy Phước quản lý) đã bị 1 công ty chiếm dụng làm điểm tập kết xe máy và vật liệu xây dựng quy mô lớn.

Bên trong khu đất thường xuyên có hàng chục phương tiện cơ giới như máy đào, máy ủi, xe ben, xe tải. Ngoài ra, một lượng lớn vật liệu xây dựng như đá dăm, đá nghiền và nhựa đường thải cũng được tập kết tại đây.

Khối lượng lớn đá dăm, đá nghiền và hàng chục phương tiện cơ giới tập kết bên trong khu đất trống nằm cạnh vòng xoay cầu vượt Quốc lộ 19. Ảnh: C.L

Đáng chú ý, khu vực này nằm sát vòng xoay quốc lộ 19, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao. Việc xe tải, xe ben thường xuyên ra vào để vận chuyển vật liệu xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng bụi phát sinh từ đá dăm, đá nghiền cùng hoạt động của phương tiện cơ giới không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn tác động xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

Ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Phú Mỹ 1) thắc mắc: “Khu đất này do UBND xã Tuy Phước quản lý, nhưng không hiểu vì sao lại để công ty sử dụng làm bãi tập kết phương tiện và vật liệu xây dựng trong thời gian dài như vậy”.

Bà Phạm Thị Lan (thôn Phú Mỹ 1) bày tỏ: “Xe chở vật liệu hoạt động gây ồn ào, bụi bặm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý dứt điểm”.

Liên quan đến vụ việc, theo xác nhận của Phòng Kinh tế xã Tuy Phước, đơn vị đang sử dụng khu đất là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo. Theo lý giải ban đầu, công ty “mượn tạm” khu đất để tập kết phương tiện và vật liệu phục vụ thi công một số công trình trong khu vực.

Phòng Kinh tế xã Tuy Phước đã mời đại diện công ty làm việc, yêu cầu chấm dứt ngay việc chiếm dụng đất; đồng thời khẩn trương di dời toàn bộ phương tiện, vật liệu, trả lại hiện trạng khu đất cho địa phương quản lý.

Ông Trần Thái Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước - cho biết: Quan điểm của địa phương là phải xử lý dứt điểm vụ việc sử dụng đất công tùy tiện, lập lại trật tự trong quản lý và sử dụng đất đai, tránh gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Ngoài ra, khu đất này nằm trong quy hoạch mở rộng nút giao thông cầu Gành và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 1. Nếu không xử lý kịp thời tình trạng chiếm dụng, sử dụng sai mục đích, sẽ phát sinh nhiều hệ lụy khi triển khai dự án.

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

Tòa soạn-Bạn đọc

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

Tòa soạn-Bạn đọc

