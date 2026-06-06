Nan giải thực trạng đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định

(GLO)- Các bãi xà bần, rác thải công nghiệp xuất hiện rải rác tại một số địa điểm ở đô thị Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Thực trạng này đặt ra yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý, tiến tới chấm dứt việc đổ trộm xà bần, rác thải.

Dai dẳng nạn đổ trộm xà bần, rác thải

Thời gian qua, tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải công nghiệp xảy ra tại nhiều địa điểm dọc ĐT 638 qua địa bàn các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc. Hành vi này thường diễn ra vào ban đêm, phổ biến ở các nút giao, khu vực vắng vẻ.

Trong đó, bãi xà bần quy mô lớn nhất nằm ở khu vực giáp ranh 2 phường, nơi có ngã rẽ vào đoạn đường đất chạy dọc ĐT 638. Tại đây, ước tính có đến hàng trăm xe xà bần đổ xuống tạo thành bãi thải dài hơn 300 m.

Bãi xà bần trái phép dọc tỉnh lộ 638 tại khu vực giáp ranh phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc trải dài hơn 300 m. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, phế thải xây dựng bị đổ trái phép dọc ĐT 638 không chỉ có gạch đá, đất cát, rác thải từ hoạt động tháo dỡ công trình mà còn có cả bê tông xi măng, bê tông nhựa, các loại nguyên vật liệu thi công công trình. Bên cạnh đó là các loại rác thải công nghiệp như giấy, ny lông, mút xốp… Không chỉ dọc ĐT 638, tình trạng đổ xà bần trái phép trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc còn xảy ra tại một số đoạn dọc đường Trần Nhân Tông.

Tương tự, tại 2 tuyến đường ven sông Dinh (đi qua các khu phố 2, 3 của phường Quy Nhơn Đông) và đoạn đường Điện Biên Phủ từ cầu Sông Dinh đến ngã ba với QL 19 mới, tình trạng đổ xà bần, rác thải ngổn ngang đã làm mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc dư luận. Điều đáng nói, tình trạng này phát sinh từ năm 2025 và địa phương nhiều lần tổ chức thu dọn, khắc phục môi trường. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn tái diễn.

“Phường đã cắm nhiều bảng cấm đổ rác dọc đường ven sông Dinh nhưng đêm khuya, rạng sáng, người ta vẫn chở rác tới đổ. Nhiều đoạn vỉa hè chiều hôm trước chỉ là cây cỏ, sáng hôm sau đã thấy đống xà bần chình ình. Nhiều đống rác sau đó bị đốt, khói đen độc hại bay vào khu dân cư gây hại sức khỏe người dân” - ông L.V.C. (ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông) ngao ngán cho biết.

Ông Nguyễn Tấn Công - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phường Quy Nhơn Đông - cho hay: Địa phương đã lắp đặt biển cấm đổ xà bần, phế thải xây dựng tại đường Điện Biên Phủ và 2 tuyến đường ven sông Dinh; tuyên truyền, thông báo mức phạt hành chính đối với hành vi trên.

Công an phường cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện 1 trường hợp xe ben đổ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định vào ngày 4-1-2026, đã xử phạt 2 triệu đồng. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

“Địa phương sẽ xử lý các bãi xà bần phát sinh, nghiên cứu lắp camera giám sát tại các tuyến đường để theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, địa phương xem xét tham mưu tỉnh quy hoạch địa điểm tiếp nhận chất thải là xà bần, giải quyết tình trạng không có bãi đổ xà bần hợp pháp, đáp ứng nhu cầu người dân” - ông Công thông tin.

Đối với các bãi thải dọc ĐT 638, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây cho biết, địa phương tiếp nhận thông tin, hình ảnh phóng viên cung cấp và sẽ kiểm tra, rà soát các địa điểm, triển khai biện pháp khắc phục, chấn chỉnh.

Cần tăng cường giám sát, xử lý kiên quyết

Thực tế cho thấy, vấn nạn đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định đã xảy ra ở khu vực đô thị Quy Nhơn từ nhiều năm qua. Theo ghi nhận của CA tỉnh, thực trạng trên xuất phát từ việc địa bàn Quy Nhơn hiện chỉ có 1 khu xử lý chất thải rắn ở phường Quy Nhơn Tây, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân; bên cạnh đó là những hạn chế trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm của các địa phương.

Do đó, vào cuối năm 2025, Công an tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quy hoạch và công bố rộng rãi các khu vực tập kết, xử lý chất thải rắn; chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Liên quan vấn đề này, tại cuộc họp diễn ra ngày 29-1-2026 về rà soát tình hình khắc phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo các địa phương có giải pháp quản lý hiệu quả, không để tái diễn tình trạng tập kết rác thải, chất thải rắn, xà bần, phế thải xây dựng trái phép.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa vi phạm. Trường hợp địa phương quản lý không tốt, để tái phạm thì phải tự tổ chức dọn dẹp, thu gom theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý trên địa bàn.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Các địa phương để xảy ra tình trạng đổ xà bần trên hành lang an toàn ĐT 638 và một số tuyến đường trên địa bàn Quy Nhơn thì phải có biện pháp khắc phục, ngăn chặn. Sở sẽ có văn bản đề nghị các phường thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, chấm dứt các bãi xà bần, rác thải tự phát xâm phạm hành lang an toàn và hạ tầng kỹ thuật đường bộ.

Liên quan vấn đề này, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bảo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn. Các địa phương cần nêu cao tinh thần chịu trách nhiệm, xử lý, ngăn chặn triệt để các bãi xà bần, rác thải tự phát trên địa bàn.